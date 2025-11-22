Макрон: существование G20 подходит к концу

«Большая двадцатка» (G20) может в скором времени прекратить свое существование. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на саммите в Йоханнесбурге, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

По его словам, объединение не справляется с задачей урегулирования мировых кризисов. Он упомянул трудности с защитой гуманитарного права и суверенитета некоторых стран, а также обратил внимание на проблемы в мировой экономике.

Президент Франции добавил, что сейчас объединение не может решать кризисы эффективно из-за отсутствия коллективного взаимодействия. Он также упомянул, что некоторые лидеры стран «большой двадцатки» не приехали на саммит.

«Группа двадцати, вероятно, подходит к концу своего цикла», — сказал Макрон.

Он также прокомментировал тему урегулирования украинского кризиса. По его словам, в этом вопросе надо учитывать суверенитет страны.

Саммит лидеров стран G20 проходит с 20 по 24 ноября в Йоханнесбурге. Ранее туда прибыла российская делегация во главе с заместителем руководителя администрации президента РФ Максимом Орешкиным. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп решили отказаться от поездки на мероприятие.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.