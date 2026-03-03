Макрон сообщил о военном присутствии Франции на Ближнем Востоке

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о размещении военной техники в регионе Ближнего Востока. По его словам, французские военные активы были переброшены в аэропорты стран-союзников на фоне обострения ситуации в регионе, сообщает РИА Новости .

В состав развернутых сил входят истребители типа Rafale, а также противовоздушные оборонительные системы и радиолокационное оборудование. Все это техника находится на территории дружественных Парижу государств региона.

Глава французского государства также отметил участие своей страны в военных операциях. Макрон подчеркнул, что Франция с первых дней включилась в перехват иранских беспилотных летательных аппаратов.

Французские военные вели огонь по дронам в воздушном пространстве над территориями стран, с которыми Париж поддерживает союзнические отношения. Таким образом Франция демонстрирует готовность защищать интересы своих партнеров в регионе.

28 февраля США совместно с Израилем начали масштабную операцию против Ирана. Позднее Тегеран начал отвечать на атаки ударами по военным базам Вашингтона, которые расположены не только в Израиле, но и в других странах, в том числе в ОАЭ.

