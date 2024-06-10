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Макрон сообщил о роспуске Национального собрания и досрочных выборах

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к нации и сообщил о роспуске нижней палаты парламента — Национального собрания, сообщает РИА Новости.

«Я распускаю этим вечером Национальное собрание. Скоро я подпишу декрет о созыве новых парламентских выборов», — заявил Макрон.

По словам президента, первый тур выборов пройдет 30 июня, а второй — 7 июля.

Позднее агентство France-Presse уточнило, что Макрон встречался с правительством в Елисейском дворце.

С призывом назначить новые парламентские выборы выступил глава партии «Национальное объединение» Жордан Барделла. Сейчас партия побеждает во Франции на выборах в Европейский парламент.

Глава фракции «Национального объединения» в парламенте Марин Ле Пен также поддержала решение Макрона.