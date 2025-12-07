Макрон сообщил, что провел разговор с Зеленским

«… я поделился с ним тем, что мои недавние международные обсуждения, в частности в Китае, позволили прояснить (в отношении урегулирования украинского конфликта — ред.)», — сообщил президент Франции на своей странице в соцсети Х.

Ранее в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявили, что Киев должен соглашаться на любые условия мирного урегулирования только при наличии четких обязательств Вашингтона по защите Украины

Разговор европейских лидеров с Зеленским состоялся на фоне визита спецпосланника США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Кремль, где обсуждался американский мирный план из 27 пунктов.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.