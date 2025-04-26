Макрон «очень позитивно» оценил встречу с Зеленским в Риме

Президент Франции Эммануэль Макрон наряду с другими главами стран мира посещал Ватикан с целью проводить в последний путь папу римского Франциска. В Риме он также встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским и «очень позитивно» оценил состоявшийся диалог, сообщает РИА Новости .

По словам Макрона, Зеленский заявил о готовности Украины безоговорочно остановить боевые действия.

«Зеленский подтвердил мне это сегодня. Он хочет работать вместе с американцами и европейцами над его реализацией», — заявил Макрон.

Ранее Зеленский сообщал, что Украина готова незамедлительно начать переговорный процесс с Россией, но при условии прекращения огня по трем направлениям: воздух, суша и море. Президент России Владимир Путин также сообщил, что Москва готова к мирным переговорам, но, в отличие от Киева, без предварительных условий.