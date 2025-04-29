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Президент США Дональд Трамп является одним из немногих мировых политиков, кто осознает истинные причины возникновения украинского кризиса, заявил на марафоне «Знание.Первые» в Москве бывший аналитик ЦРУ Рэй МакГоверн, сообщает пресс-служба Российского общества «Знание» в Telegram-канале .

По словам эксперта, Трамп считает важной необходимость уделить внимание именно первопричинам конфликта.

«И я думаю, что это была огромная ошибка звать Украину в НАТО, тащить Украину в НАТО», — сказал МакГоверн.

Экс-аналитик ЦРУ добавил, что ошибку эту сделала администрация прежнего американского лидера Джо Байдена.

По словам МакГоверна, Трамп, президент России Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров добиваются исправления этой ошибки и «наведения порядка».

Ранее Лавров отметил, что причины кризиса на Украине кроются в желании НАТО расшириться на Восток, что в свою очередь представляет угрозу для России.