Президент Майя Санду дала гражданство Молдавии восьми гражданам РФ. Некоторые из них известные, сообщает ТАСС со ссылкой на местное СМИ Enewsmd.

В 2024 году гражданами Молдавии стали участники группы «Би-2» и члены их семей. Также паспорта получили кинокритик Антон Долин*, журналист Глеб Пьяных*. Местные власти выдали им паспорта «в интересах Молдавии».

В 2026 году Санду лишила гражданства пятерых жителей Молдавии. Они пошли служить в Оперативную группу российских войск (ОГРВ), которая находится в Приднестровье.

Еще без гражданства остался лидер Партии регионов Молдавии Александр Калинин. Его местные власти обвиняли в поддержке РФ, попытке дестабилизировать обстановку в стране. Также он попал под санкции Евросоюза и Канады.

*Внесен в реестр иностранных агентов Минюста РФ.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.