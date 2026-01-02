Майя Санду дала гражданство Молдавии 8 россиянам
Фото - © Родион Прока/РИА Новости
Президент Майя Санду дала гражданство Молдавии восьми гражданам РФ. Некоторые из них известные, сообщает ТАСС со ссылкой на местное СМИ Enewsmd.
В 2024 году гражданами Молдавии стали участники группы «Би-2» и члены их семей. Также паспорта получили кинокритик Антон Долин*, журналист Глеб Пьяных*. Местные власти выдали им паспорта «в интересах Молдавии».
В 2026 году Санду лишила гражданства пятерых жителей Молдавии. Они пошли служить в Оперативную группу российских войск (ОГРВ), которая находится в Приднестровье.
Еще без гражданства остался лидер Партии регионов Молдавии Александр Калинин. Его местные власти обвиняли в поддержке РФ, попытке дестабилизировать обстановку в стране. Также он попал под санкции Евросоюза и Канады.
*Внесен в реестр иностранных агентов Минюста РФ.
