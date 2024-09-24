Мадуро начнет разыскивать Интерпол за «преступления против человечности»

Суд Буэнос-Айроса постановил объявить венесуэльского президента Николаса Мадуро в международный розыск. Политика обвинили в «преступлениях против человечности», сообщает «Царьград» со ссылкой на газету La Nacion.

В постановлении суда говорится, что сотрудники Интерпола должны задержать Мадуро и экс-министра юстиции Венесуэлы Диосдадо Кабельо, чтобы их экстрадировали и судили в Аргентине.

«Необходимо постановить незамедлительное задержание посредством Интерпола Николаса Мадуро Мороса и Диосдадо Кабельо с целью их экстрадиции в Аргентину», — цитирует газета постановление.

Изначально в «преступлениях против человечности» Мадуро обвинила неправительственная организация «Аргентинский форум по защите демократии». После жалобы в прокуратуру ведомство направило запрос в суд, который постановил объявить президента Венесуэлы в розыск по линии Интерпола.

В июле 2024 года Николас Мадуро выиграл президентскую гонку в Венесуэле с 51,95% голосов избирателей. За его ближайшего соперника Эдмундо Гонсалеса Уррутиа проголосовали 43,18% граждан. Днем позже в Каракасе вспыхнули беспорядки — некоторые венесуэльцы сочли итоги выборов сфальсифицированными.