Львова-Белова: усыновление иностранцами российских детей прекратится

В России перестанут практиковать усыновление детей гражданами западных стран, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

За два года количество российских детей, усыновленных гражданами из-за рубежа, уменьшилось на 90%, говорится в докладе о ее деятельности за прошлый год, который цитирует «Интерфакс».

В 2023 году было усыновлено шесть детей, в 2022 году — 57. Все они были приняты в европейские семьи, уточняется в материале.

При этом, международная обстановка и отношения с Западом может привести «к полному прекращению иностранного усыновления российских детей в ближайшем обозримом будущем», — указано в документе.