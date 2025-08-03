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Лукашенко завершил рабочий визит в Россию и вернулся в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил рабочий визит в Россию и вернулся в Белоруссию, сообщил Telegram-канал «Пул Первого» .

«Первый (Лукашенко — прим. ред.) дома… И — рабочий визит в Россию завершен», — говорится в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в пятницу встретились на Валааме.

Белорусский президент ранее прилетел в Санкт-Петербург, а оттуда отправился на остров, который расположен в северной части Ладожского озера. Здесь у Лукашенко и Путина намечены переговоры в неформальной обстановке.

Президенты в ходе встречи обсудят вопросы, связанные с развитием белорусско-российских отношений. Перед началом переговоров главы государств посетили территорию Смоленского скита Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря.