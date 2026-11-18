Александр Лукашенко выразил уверенность, что Минск и Рига вскоре преодолеют политические разногласия и вернутся к доброжелательным отношениям, сообщает «Царьград» .

Президент Беларуси направил поздравление народу Латвии с Днем провозглашения Латвийской Республики от имени белорусского народа и от себя лично. О содержании обращения сообщила пресс-служба главы государства.

По мнению Лукашенко, Европа сталкивается с искусственными барьерами и серьезными проблемами в развитии. В этих условиях, по его словам, особое значение приобретают желание слышать, умение слушать и способность понимать друг друга.

Белорусский лидер также выразил уверенность в скором восстановлении деловых и гуманитарных контактов двух стран. По его словам, это вместе с преодолением разногласий станет основой для возобновления конструктивного полноформатного сотрудничества.

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