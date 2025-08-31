Лукашенко заявил о необходимости перенять у Китая политическую модель страны

«Лично я уже пришел к тому, что и в политическом устройстве государства мы должны у вас (у Китая — ред.) что-то перенять. Когда-то Советский Союз и Китай очень дружно выстраивали ту модель, которую вы сейчас не потеряли, которая у вас действует при организации и руководстве Китайской Народной Республикой», — заявил Лукашенко.

По словам белорусского президента, Минск многое утратил в той модели, которую выстраивали в Советском Союзе. По мнению Лукашенко, из-за потерь аспектов в политической модели страны Белоруссия на самом деле многое потеряла.

На переговорах с председателем Китая Си Цзиньпином Лукашенко выразил ему свое восхищение в том, что тот смог аккуратно и мудро, без революций и потрясений вести свою страну к намеченным целям. Лукашенко считает, что Китай хорошо развивается, в стране есть и организация, и дисциплина, а люди заняты конкретными делами.