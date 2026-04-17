Лукашенко заявил, что США ведут себя как «самые настоящие диктаторы»

В интервью ведущему Рику Санчесу Александр Лукашенко подверг критике действия Соединенных Штатов на международной арене.

«Ваша политика в Венесуэле, угрозы Кубе и война на Ближнем Востоке, ну и другие вещи говорят о том, что вы самые настоящие диктаторы. Никакие вы не демократы», — сказал он.

Ранее издание USA Today сообщило, что США начали планирование военной операции на Кубе.

Журнал Responsible Statecraft писал, что сообщения о возможной операции против Кубы могут быть отвлекающим маневром администрации США, которая «создала себе трясину на Ближнем Востоке».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.