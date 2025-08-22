Лукашенко: Трамп не такой, каким его все видят через новости в СМИ
Фото - © скриншот
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глава США Дональд Трамп не такой, каким его все видят в СМИ. В Сеть выкладывают некоторые отрывки из его выступлений, также на формирование мнения влияет перевод, из-за чего кажется, что политик импульсивный и действует непоследовательно, сообщает «Пул Первого».
По словам Лукашенко, это не так. Трамп — понимающий политик.
Президент Белоруссии заявил, что главе США нужно больше надежных людей. Также, по словам Лукашенко, Трамп «настроен на мир».
Ранее президент США выразил надежду на освобождение 1,3 тыс. белорусских заключенных. Также Трамп назвал Лукашенко сильным лидером.