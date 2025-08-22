Лукашенко: Трамп не такой, каким его все видят через новости в СМИ Политика сегодня в 16:07 Фото - © скриншот

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глава США Дональд Трамп не такой, каким его все видят в СМИ. В Сеть выкладывают некоторые отрывки из его выступлений, также на формирование мнения влияет перевод, из-за чего кажется, что политик импульсивный и действует непоследовательно, сообщает «Пул Первого».