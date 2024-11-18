Лукашенко снял погоны с бывших военных и силовиков

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Лукашенко лишил званий экс-силовиков за действия при протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко лишил званий более 20 бывших военных и представителей силовых ведомств, которые совершили неправомерные действия при массовых протестах оппозиции в 2020 году, сообщает РИА Новости .

Соответствующий указ глава республики подписал 18 ноября. В документе указано, что званий лишили военнослужащих, сотрудников спецслужб и руководителей подразделений.

Они при манифестациях в 2020 году «совершили противоправные действия, которые несовместимы со статусом военнослужащего». При этом не уточняются деяния, из-за которых разжаловали силовиков.

Массовые протесты произошли в Белоруссии после подведения итогов выборов президента страны. Светлана Тихановская тогда стала второй с 10,12% голосов, Лукашенко набрал 80,1%.

Масштабные беспорядки по всей стране сопровождались задержаниями манифестантов.