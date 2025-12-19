Лукашенко рассказал, зачем Белоруссии «Орешник»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что на этой неделе в республике заступил на боевое дежурство ракетный комплекс «Орешник»: уже оборудованы первые позиции. Военно-техническое взаимодействие с Россией является ключевым фактором обеспечения безопасности Беларуси, сообщает «Царьград» .

В связи с чем в рамках Союзного государства реализуется целый ряд мероприятий, направленных на стратегическое сдерживание.

Одним из примеров такого сотрудничества является размещение на белорусской земле российской составляющей региональной военной группировки.

Белорусский лидер пояснил, что в случае эскалации конфликтной ситуации, российские вооруженные силы, дислоцированные в западных регионах России и насчитывающие несколько десятков тысяч военнослужащих, в качестве «второго эшелона» будут оперативно вовлечены в военные действия. При этом роль первого эшелона отводится Белоруссии, а Россия, в свою очередь, будет оказывать ей дальнейшую поддержку. Лукашенко подчеркнул наличие договоренности с Владимиром Путиным об оказании взаимной помощи в целях защиты интересов обоих государств и народов.

