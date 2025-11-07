Лукашенко рассказал пограничникам, как вести себя на границе с Литвой

Белорусский президент Александр Лукашенко заслушал отчет главы Государственного пограничного комитета Константина Молостова и дал указания относительно мер, которые необходимо предпринять на границе с Литвой, сообщил Telegram-канал «Пул Первого» .

В сообщении говорится, что основной темой доклада была ситуация, сложившаяся на белорусско-литовской границе. Лукашенко определил порядок действий белорусских пограничников на данном участке.

В ближайшее время будет скорректирована работа вдоль всей белорусско-литовской границы с учетом проведенного обсуждения.

Ранее в конце октября литовское правительство приняло решение о временном закрытии пунктов пропуска для автомобильного транспорта на границе с Белоруссией, мотивируя это участившимися случаями проникновения в воздушное пространство Литвы метеозондов, используемых для контрабанды. Ограничение действует до конца ноября и может быть продлено.

Позже литовская сторона сделала исключение для некоторых категорий лиц, разрешив им пересекать границу через один из контрольно-пропускных пунктов.

