Лукашенко рассказал пограничникам, как вести себя на границе с Литвой
Белорусский президент Александр Лукашенко заслушал отчет главы Государственного пограничного комитета Константина Молостова и дал указания относительно мер, которые необходимо предпринять на границе с Литвой, сообщил Telegram-канал «Пул Первого».
В сообщении говорится, что основной темой доклада была ситуация, сложившаяся на белорусско-литовской границе. Лукашенко определил порядок действий белорусских пограничников на данном участке.
В ближайшее время будет скорректирована работа вдоль всей белорусско-литовской границы с учетом проведенного обсуждения.
Ранее в конце октября литовское правительство приняло решение о временном закрытии пунктов пропуска для автомобильного транспорта на границе с Белоруссией, мотивируя это участившимися случаями проникновения в воздушное пространство Литвы метеозондов, используемых для контрабанды. Ограничение действует до конца ноября и может быть продлено.
Позже литовская сторона сделала исключение для некоторых категорий лиц, разрешив им пересекать границу через один из контрольно-пропускных пунктов.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.