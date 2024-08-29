Лукашенко рассказал, когда Белоруссия начнет воевать
Лукашенко заявил, что не отдавал приказов идти воевать за пределы Белоруссии
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не отдавал и не планирует отдавать приказы военным, чтобы идти воевать за пределами родной страны, пишет РИА Новости.
«Мы только тогда будем воевать, когда придут к нам с плохими намерениями», — рассказал Лукашенко, когда Белоруссия вступит в военные действия.
Соответствующее заявление Лукашенко сделал после того, как заслушал доклад чиновников об актуальных вопросах информационной политики.
Ранее Лукашенко заявлял, что Минск пытаются склонить к тому, чтобы предать союз с Москвой. По его словам, такие предложения поступают ежедневно. Их цель — вынудить Белоруссию встать на сторону Украины и начать ей помогать.