Лукашенко рассказал, когда Белоруссия начнет воевать

Лукашенко заявил, что не отдавал приказов идти воевать за пределы Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не отдавал и не планирует отдавать приказы военным, чтобы идти воевать за пределами родной страны, пишет РИА Новости .

«Мы только тогда будем воевать, когда придут к нам с плохими намерениями», — рассказал Лукашенко, когда Белоруссия вступит в военные действия.

Соответствующее заявление Лукашенко сделал после того, как заслушал доклад чиновников об актуальных вопросах информационной политики.

Ранее Лукашенко заявлял, что Минск пытаются склонить к тому, чтобы предать союз с Москвой. По его словам, такие предложения поступают ежедневно. Их цель — вынудить Белоруссию встать на сторону Украины и начать ей помогать.