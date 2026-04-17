Лукашенко призвал США учиться демократии у Беларуси

Президент Александр Лукашенко заявил, что США следует поучиться демократии у Беларуси, и усомнился в праве Вашингтона говорить о правах человека, сообщает RT .

Заявление прозвучало в интервью ведущему Рику Санчесу.

«У нас во сто крат этой демократии больше… реальной демократии», — заявил Лукашенко.

Президент Беларуси также поставил под сомнение позицию США по правам человека. По его словам, Вашингтон не может выступать с подобными заявлениями на фоне военных действий в Иране.

Ранее Лукашенко, комментируя удар по школе в Иране, заявил, что в США отсутствуют права человека. Кроме того, он назвал страну «самыми настоящими диктаторами».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.