сегодня в 10:12

Лукашенко поздравил украинцев с «днем независимости» и пожелал «мирного неба»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил украинцев с «днем независимости». Он отметил, что государства должны жить рядом в мире и согласии, сообщается на сайте главы РБ .

По словам Лукашенко, между белорусами и украинцами сформировалась неразрывная кровная связь. У стран есть общая история.

Белоруссия и дальше открыта к украинцам. Государство планирует выстроить взаимовыгодное сотрудничество и диалог с соседями.

Также Лукашенко пожелал Украине «мирного неба». По его мнению, страна должна развиваться независимо.