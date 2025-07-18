Лукашенко подписал указ о дополнительном обеспечении страны БПЛА и транспортом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал новый указ № 282, расширяющий возможности армии. Теперь белорусская армия будет обеспечена дополнительным транспортом в случае военных действий и беспилотниками, об этом говорится на официальном сайте Республики Беларусь .

«Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 июля подписал Указ № 282, который предусматривает дополнительные меры по обеспечению Вооруженных сил, других войск и воинских формирований транспортными средствами, в том числе беспилотными летательными аппаратами, предоставляемыми госорганами и организациями в период мобилизации и военное время», — говорится в сообщении.

Указ, принятый в 2001 году, был изменен новым документом. Теперь эти обязательства касаются не только транспорта госорганов и организаций, но и машин, полученных гражданами через лизинг.

Также документ уточняет, как будут устанавливаться и учитываться мобилизационные задания для организаций, поставляющих транспортные средства при мобилизации.