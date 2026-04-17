Лукашенко обвинил США в ударе по школе в Иране
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что удар по школе для девочек в иранском Минабе свидетельствует об отсутствии прав человека в США, сообщает RT.
В эксклюзивном интервью ведущему Рику Санчесу Александр Лукашенко раскритиковал действия Соединенных Штатов, комментируя ракетный удар по иранской школе.
«Какие права человека, если вы разбомбили школу в независимой суверенной стране, которая расположена в десятках тысяч километров от вас… Ничем вам не угрожала, вы разбомбили школу, где погибли дети и учителя», — высказался он.
По словам президента Беларуси, произошедшее перечеркивает заявления об американской демократии.
«Человек хотел жить, особенно детишки. Вы их уничтожили», — добавил Лукашенко.
Также он заявил, что Соединенные Штаты являются «самыми настоящими диктаторами».
Ракетный удар по начальной школе для девочек в Минабе произошел 28 февраля. По данным, приведенным в материале, погибли более 160 человек.
