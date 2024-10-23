Лукашенко объявил, будет ли переизбираться в 2025 году
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Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о решении вновь участвовать в гонке за пост главы государства. Президентские выборы в республике запланированы на январь 2025 года, сообщает РБК.
23 октября белорусский парламент назначил выборы президента страны на 26 января 2025 года. Вскоре после этого Александр Лукашенко заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на участие в президентской гонке.
Между тем лидер Белорусии посетил саммит БРИКС в Казани. По прилете в татарстанскую столицу Александра Лукашенко встретил глава региона Рустам Минниханов, предложивший гостю чак-чак и каравай.
«Ты меня угощаешь тем, что есть нельзя. А сам — худенький», — обратился Лукашенко к Минниханову, после чего приобнял его.
Ранее Александр Лукашенко провел «тяжелые переговоры» с западными политиками в непубличном формате.