Лукашенко объявил, будет ли переизбираться в 2025 году

Лукашенко заявил о решении участвовать в выборах президента Белоруссии в 2025 г

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о решении вновь участвовать в гонке за пост главы государства. Президентские выборы в республике запланированы на январь 2025 года, сообщает РБК .

23 октября белорусский парламент назначил выборы президента страны на 26 января 2025 года. Вскоре после этого Александр Лукашенко заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на участие в президентской гонке.

Между тем лидер Белорусии посетил саммит БРИКС в Казани. По прилете в татарстанскую столицу Александра Лукашенко встретил глава региона Рустам Минниханов, предложивший гостю чак-чак и каравай.

«Ты меня угощаешь тем, что есть нельзя. А сам — худенький», — обратился Лукашенко к Минниханову, после чего приобнял его.

Ранее Александр Лукашенко провел «тяжелые переговоры» с западными политиками в непубличном формате.