Лукашенко провел непубличные переговоры с западными политиками

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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко провел тяжелые переговоры с политиками из стран Запада. Об этом глава соседнего государства рассказал во время выступления на фестивале «Дажынки-2024» в Воложине Минской области, сообщает « БелТА ».

Лукашенко рассказал, что переговоры с западными политиками были хоть и сложными, но интересными. Многие государства следят за страной, ее успехами и, наоборот, ошибками.

По словам президента, западные государства завидуют Белоруссии. Прежде всего, потому что люди умеют жить и праздновать.

«Мы, небольшая по меркам страна, нашли свой путь развития и достойно по нему прошли», — добавил Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил, что в Гомельской области «Роснефть» проведет исследование недр. Там могут найти нефть.