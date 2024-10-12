Лукашенко хочет «пощупать» недра в Гомельской области на нефть

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко договорился с «Роснефтью» провести исследования недр в Гомельской области, там могут найти нефть. Об этом сообщает БелТА .

«Мы договорились с руководителем „Роснефти“, что мы „пощупаем“ серьезно территории Гомельской области», — сказал Лукашенко на фестивале-ярмарке «Дажынкi-2024».

Он уверен, что в регионе найдут нефть. Дело в том, что в период СССР в Гомельской области сделали скважины, однако проект был заброшен. Полученные с продажи ресурса средства будут направлены на развитие региона.

Ранее Лукашенко заявлял, что заниматься сельским хозяйством для Белоруссии выгоднее, чем продавать нефть. Эта сфера рентабельнее.