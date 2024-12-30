Лукашенко не исключил возможность США купить акции «Северного потока»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил вероятность того, что США будут участвовать в покупке акций «Северного потока», сообщает агентство БЕЛТА .

По словам белорусского лидера, Европа нуждается в энергоресурсах, за них идет борьба.

«Поговаривают о том, что американцы готовы участвовать в покупке акций — кто бы мог подумать — „Северного потока“. Я слышал, так говорят. Не исключено. Ради бога, пусть покупают», — сказал Лукашенко.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о возможной сделке по «Северному потоку», после которой поставки газа возобновятся.

В России подобные слухи не комментируют.