Лукашенко на эмоциях отругал Трампа и заступился за Байдена

Президент Белорусии Александр Лукашенко раскритиковал главу США Дональда Трампа за его выступление во время церемонии инаугурации. Белорусский лидер сказал, что «очень негативно» воспринял речь республиканца из-за его претензий в адрес своего предшественника Джо Байдена, сообщает «Царьград» со ссылкой на «Белту».

Лукашенко признался, что «не был в восторге» от Байдена во время его президентства, однако на церемонии демократ выглядел «поприличнее», чем его преемник. Он также осудил Дональда Трампа за критику вице-президента Камалы Харрис, которую сам Александр Лукашенко называл «героической женщиной» за ее предвыборную борьбу.

«Ну зачем ты (Трамп — ред.) полречи опорочил этого бедного старика (Байдена — ред.)? Видели, сидел, опустивши руки, бедолага этот, Байден, вместе с Камалой Харрис. Она воевала, молодец, крепко держалась. И надо отдать должное. Не надо их уничтожать», — высказался глава Белоруссии.

Президент назвал свою реакцию «эмоциональным впечатлением» от сказанного новым главой США. По признаниям Лукашенко, в целом инаугурация и заявления Трампа вызвали у него «очень негативную» реакцию.