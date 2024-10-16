«Люблю Россию»: западный певец назвал чепухой слова Запада об агрессивности РФ

Экс-солист группы Bad Boys Blue Кевин Маккой заявил, что не верит высказываниям Запада об агрессивности России и очень любит нашу страну, сообщает NEWS.ru .

«Люблю Россию. И считаю себя неглупым человеком, чтобы верить всей той чепухе, которую на Западе пытаются рассказывать о России. Называя, например, страной-агрессором и так далее», — отметил певец.

Он также отметил, что ездит в Россию и не встречает здесь никакой агрессии.

Маккой добавил, что на сегодня является практически единственным исполнителем, не отменявшим концерты в России. Он выступал в РФ до 2022 года, дает концерты после начала СВО и всегда встречает здесь исключительно доброе отношение к себе.

Певец также признался, что мечтает получать такие же гонорары в России, как певец SHAMAN (Ярослав Дронов). Сам он получает гораздо меньше.