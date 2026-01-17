Власти Литвы приступили к реализации масштабного военного проекта — строительства полигона бригадного уровня у границ Белоруссии и Польши, в стратегически важной зоне Сувалкского коридора, пишет газета «Известия» .

Как заявил президент Гитанас Науседа, объект, рассчитанный на подготовку до 4 тысяч военнослужащих, необходим для совместных действий с польскими партнерами и будет завершен к 2030 году. На проект планируется выделить около 100 миллионов евро.

Однако местные жители населенного пункта Капчяместис выступают против, опасаясь вырубки лесов, шума от стрельб и потери своих домов. Петиция против строительства уже собрала около 11 тысяч подписей.

Политический обозреватель Андрей Стариков в интервью «Известиям» отметил, что любая милитаризация Сувалкского коридора, который является кратчайшим сухопутным маршрутом между Белоруссией и Калининградской областью, воспринимается крайне болезненно. Подобные действия получат симметричный ответ, включающий усиление западных рубежей России, наращивание группировки в Калининградской области и совместные учения с Белоруссией.

По словам белорусского политолога Алексея Дзерманта, Вильнюс давно взял курс на конфронтацию, позиционируя себя как восточный фланг НАТО.

