Литва не стала забирать ВНЖ у россиян и белорусов, которые часто ездят на родину

Сейм Литвы не стал лишать ВНЖ россиян за частые поездки в РФ

Сейм Литвы не поддержал законопроект, предлагающий лишить вида на жительство (ВНЖ) граждан РФ и Белоруссии, которые ездят в родные страны чаще, чем раз в квартал. При этом стадию рассмотрения прошел проект о продлении национальных санкций в отношении россиян и белорусов, сообщает «Царьград» .

Часть литовских депутатов предлагала ввести закон, по которому российские граждане могли бы ездить на родину не чаще, чем раз в три месяца. Проект принят не был — за него проголосовал 41 член сейма, против — 37, воздержались — 39 человек.

Однако стадию рассмотрения прошел законопроект, предлагающий приостановить прием заявлений на получение шенгенской визы для россиян и белорусов в визовых офисах за пределами Литвы.

Также закон предполагает проверку на предмет «угроз» белорусов с «шенгенами», которые приезжают в Литву. За законопроект высказались 82 депутата, против — 3, воздержались — 34 человека. В будущем литовский Сейм рассмотрит его вновь.