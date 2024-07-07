Лихачев: строительство АЭС «Аккую» в Турции продолжается на фоне санкций США

Санкции США не стали помехой для строительства «Росатомом» АЭС «Аккую» в Турции

Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что, несмотря на действие американских санкций, ход строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции продолжается, пишет ТАСС со ссылкой на программу «Москва. Кремль. Путин» с Павлом Зарубиным на телеканале «Россия-1».

«Система взаиморасчетов под ударом. Они арестовывают деньги. Они — это американцы, которые ходят между нашими юридическими лицами, между нашими банками. Ну, и по мелочи много чего „прилетает“», — прокомментировал Лихачев ход строительства АЭС на территории Турции на фоне санкций.

Лихачев не стал отрицать, что введенные санкции осложняют работу, но подчеркнул, что она все равно продолжается.

В декабре 2023 года сообщалось, что первый энергоблок АЭС «Аккую» разрешили ввести в эксплуатацию. Тогда специалисты начали готовить соответствующие документы.