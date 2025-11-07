Лидеры Узбекистана и Туркмении обратились к Трампу на русском языке

В рамках саммита «Центральная Азия + США» президенты Узбекистана и Туркмении Шавкат Мирзиеев и Сердар Бердымухамедов обратились к американскому лидеру Дональду Трампу на русском языке, подчеркнув особое внимание американской администрации к региону, сообщает РБК .

Мирзиеев отметил: «До этого ни один президент Америки так не относился к Центральной Азии. Мы почувствовали такое внимание с вашей стороны, и это дорогого стоит».

В отличие от них, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев выбрал английский язык, заявив о вере в лидерство Трампа и наступлении «нового золотого века» Америки под его руководством. Лидеры Киргизии и Таджикистана использовали государственные языки своих стран.

Саммит с участием пяти президентов центральноазиатских государств продемонстрировал растущее стратегическое значение региона для Вашингтона, особенно на фоне недавнего присоединения Казахстана к соглашениям Авраама.