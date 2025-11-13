Лидер Китая пропустит встречу лидеров G20

сегодня в 22:19

Си Цзиньпин не поедет на саммит G20 в ЮАР

Вместо председателя КНР на саммит в южноафриканском городе Йоханнесбурге прибудет глава кабинета министров Китая Ли Цян, сообщил китайский источник Xinhua со ссылкой на официальное сообщение Министерства иностранных дел Китая.

Приглашение было направлено правительством Южной Африки, которое ранее анонсировало приезд обоих лидеров, включая индийского премьера Нарендру Моди. Однако китайские власти официально подтвердили лишь поездку премьер-министра Ли Цяна, отказавшись комментировать возможное присутствие своего высшего руководителя.

Среди участников саммита ожидаются Антониу Кошту, новый глава Европейской комиссии, Фридрих Мерц, канцлер ФРГ.

Делегация Российской Федерации будет представлена руководителями высокого уровня, среди которых заместитель руководителя Администрации Президента России Максим Орешкин. Ранее предполагалось, что Россию представит лично президент Владимир Путин, однако он принял решение отказаться от визита. Президент США Доналд Трамп также проигнорировал саммит.

