Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла выступил с заявлением о необходимости налаживания диалога между Берлином и Москвой, сообщает ТАСС .

В интервью ZDF политик призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца установить контакт с президентом России Владимиром Путиным для поиска дипломатического решения украинского конфликта.

Хрупалла отметил, что, хотя внешнюю политику в настоящее время определяет президент США Дональд Трамп, Германия должна играть более активную роль в урегулировании. Он подчеркнул необходимость скорейшего прекращения конфликта, даже если это потребует территориальных компромиссов.

Политик также дистанцировался от антироссийской риторики главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля, который считает Россию «врагом». По его мнению, Европа и Россия являются частью одного континента, и обе стороны должны стремиться к нормализации отношений.

15 августа на Аляске запланированы переговоры между Путиным и Трампом, где одной из ключевых тем станет урегулирование украинского кризиса. Как ранее сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, Москва ожидает, что следующая встреча лидеров пройдет уже на российской территории.