Ли Чжэ Мен одержал победу на президентских выборах в Южной Корее

сегодня в 23:23

Кандидат от Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён официально избран новым президентом Республики Корея, набрав 49,4% голосов по итогам обработки 100% бюллетеней, сообщает ТАСС .

Его основной соперник, представитель правящей консервативной партии «Гражданская сила» Ким Мун Су, получил поддержку 41,1% избирателей.

Исход выборов стал очевиден еще на этапе обработки 95% бюллетеней, когда южнокорейские СМИ констатировали неизбежность победы Ли Чжэ Мёна из-за значительного отрыва от конкурента.

Официальное вступление в должность нового президента произойдет после объявления результатов на пленарном заседании Центральной избирательной комиссии. Ли Чжэ Мён, известный своими прогрессивными взглядами, сменит на этом посту действующего главу государства.

Эти выборы стали одними из самых конкурентных в истории Южной Кореи, продемонстрировав сохранение политического баланса между либеральными и консервативными силами в стране. Международные наблюдатели подтвердили соответствие избирательного процесса демократическим стандартам.