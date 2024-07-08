«Левые» обошли всех: партии Макрона и Ле Пен проиграли на выборах во Франции

сегодня в 14:38

Левая партия «Новый народный фронт» победила на выборах в парламент Франции

Во Франции прошли выборы в парламент. Победу на них одержала коалиция левой партии «Новый народный фронт», получив 182 места в Национальном собрании страны, сообщает kp.ru .

Партия действующего президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе» заняла на выборах 2 место, получив 168 мест в парламенте. Тройку лидеров замкнула ультраправая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». Она займет 143 места в нижней палате парламента.

Еще 45 мест получили республиканцы, всем остальным политсилам досталось в сумме 39 мест.

Примечательно, что явка избирателей во втором туре парламентских выборов во Франции стала рекордной за 43 года.

После первого тура, в котором неожиданно победила партия Марин Ле Пен, французская пресса начала активно запугивать население. Граждан убеждали в том, что в случае успеха ультраправых Франция может столкнуться с хаосом.

Известная французская газета Liberation также выпускала статью «13 причин голосовать против „Национального объединения“, а в недавнем номере членов партии Ле Пен называли расистами, антисемитами и конспирологами.