Летчик из Раменского похоронен у Анкориджа, где встретятся Путин и Трамп

Вся Россия следит за историческими российско-американскими переговорами. Однако мало кто знает, что на кладбище у Анкориджа, где встретятся лидеры двух стран, похоронен летчик из Раменского, который погиб 12 июня 1943 года, рассказал в Telegram-канале глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев.

Всего на Национальном кладбище «Форт Ричардсон» похоронены 10 советских летчиков. Все они погибли при перегоне самолетов в СССР во время войны по программе ленд-лиза. Один из них младший лейтенант 1-го перегонного авиаполка Степан Степанович Бокарев.

Перед отправкой на службу в Красную армию в апреле 1940 года он служил военруком в Раменском Доме пионеров. В 1939 году закончил курс Раменского аэроклуба. 12 апреля 1940 года зачислен в Качинскую военную авиационную школу им. Мясникова.

Он был первоклассным летчиком. За три года 1-я перегонная дивизия перегнала 8094 самолета, 30 из них — на счету Бокарева. О легендарном пилоте стало известно благодаря работе Александра Горбачева, который искал раменцев, пропавших в годы ВОВ.

Погиб Бокарев в авиакатастрофе самолета П-39 в районе аэродрома Лэдд-Филд на Аляске. На его воздушном судне разрушился коленвал, оно упало в реку Инноко у города Фэрбанкс. Летчика похоронили там же, но в 1946 году останки перенесли на кладбище «Форт Ричардсон». На табличке указано — STEPHAN S BOKOREV USSR.

15 августа на Аляске состоится историческая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она стартует в 11:00 по местному времени — это 22:00 по Москве. Сначала лидеры пообщаются наедине, а потом пройдут переговоры с делегациями. Путин будет первым в истории главой России, который посетил американскую Аляску.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.