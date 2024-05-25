Леонков: дальняя авиация участвует в учении по нестратегическому ядерному оружию

Дальние сверхзвуковые ракетоносцы Ту-22М3 принимают участие в учениях по нестратегическому ядерному оружию, которое проходит на юге России, рассказал военный эксперт Алексей Леонков в беседе с РИА Новости .

Вместе с дальней авиацией также в них задействованы истребители МиГ-31 и ОТРК «Искандер». О начале первого этапа Минобороны РФ сообщило во вторник.

«На видеоролике комплексы „Искандер-М“ движутся, это носители оперативно-тактического ядерного вооружения. А то, что показывают МиГ-31 и Ту-22М3, это носители гиперзвукового комплекса „Кинжал“. То есть говорится о том, что „Кинжал“ тоже будет иметь специальную боевую часть», — пояснил Леонков.

Эксперт напомнил, что Ту-22М3 рассматриваются в качестве носителей «Кинжалов». При этом сам самолет относится к дальней авиации, а не тактической. Следовательно, он применяется в оперативно-тактической зоне.

«Даже называлось сколько — четыре „Кинжала“ на один такой вот самолет. И вообще Ту-22М3 рассматривался как средство боевой работы на морских ТВД, но и на сухопутных ТВД он работать тоже может», — добавил Леонков.

Также Ту-22М3 в ходе спецоперации уже запускали ракеты Х-32 и Х-22.