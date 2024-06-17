Украине не стали списывать 20 млрд долларов долга

По данным украинского Минфина, спецокомитет кредиторов, представляющий собственников почти 20% еврооблигаций, не согласился на предложение Украины реструктуризовать долг, сообщает РБК .

Financial Times уточняет, что речь шла о списании более 20 млрд долларов долга для финансирования военных статей бюджета Украины. Кредиторы отказались сократить цену бумаг на 60%.

При этом кредиторы предложил сократить цену на 22%. Однако это не сможет позволить Киеву достичь ключевых целей по долгу. Если сделка не будет заключена, то Украина может объявить о дефолте в августе.

Комитет держателей акций заявил в готовности продолжать переговоры о структурировании долга, но вынес предупреждение, что желание Киева выше ожиданий рынка и может помешать будущим инвестициям.

Уточняется, что США и союзники Украины опасаются попадания выделенных на помощь денег в руки держателей облигаций, если Киеву вновь придется платить по госдолгу.