Производство алюминия в Китае в мае увеличилось до рекордной величины

Производство алюминия в Китае в мае увеличилось до рекордного показателя из-за возвращения в строй остановленных мощностей, которые не работали из-за нехватки электричества, сообщает «Интерфакс» .

Благодаря сильным ливням улучшились запасы гидроэнергоресурсов в провинции Юньнань. Она является основным регионом производства алюминия в КНР, поэтому металлургические заводы смогли восстановить работу.

Производство алюминия в стране в прошлом месяце выросло на 7,2%, до 3,65 млн тонн. В июне мощности по производству еще около 330 тыс. тонн алюминия в провинции могут вернуться в строй.

Производство стали в Китае в мае увеличилось на 2,7% до показателя 92,86 млн тонн.