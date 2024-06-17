В Раменском расширят производство электрооборудования и металлоконструкций

В Раменском городском округе Подмосковья завод «МДМ Технология» расширит производство электрооборудования и металлоконструкций. Для этих целей компании предоставлен земельный участок в рамках региональной программы поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль». Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В планах компании построить на участке цех сборки продукции, механической обработки и сварки, цех опытно-производственных работ и испытаний, а также склад. На производстве планируют выпускать электроустановочные изделия и оборудование, кабельную продукцию, пульты управления, металлоконструкции и корпусные изделия.

«Объем инвестиций в проект составляет более 162 млн рублей, его реализация позволит создать на предприятии дополнительно около 30 рабочих мест. Запуск производства запланирован на 2027 год, а выход на полную мощность — на 2028 год. Тогда предприятие сможет выпускать примерно 4,6 тыс. единиц продукции в год», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания «МДМ Технология» специализируется на производстве электротехнического оборудования, алюминиевых ферм, сценических комплексов, тентовых конструкций, а также кофров и специальных изделий для театров, концертных залов.Предприятие также создает системы управления электрооборудованием, которые используются на стадионах, выставках и в развлекательных центрах.«МДМ Технология» входит в группу компаний «ЛАЙТМАСТЕР», которая занимается производством, установкой и наладкой электрооборудования на объектах.

«Для расширения производства компании предоставлен участок на льготных условиях площадью 4,6 га, на котором будут построены производственно-складские помещения в объеме 4 800 кв. метров. Как мы видим, ниши, которые занимают предприниматели, пользуясь этой мерой поддержки, самые разные, но все они важны для подмосковного региона и в целом для экономики страны», — добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Для международной выставки-форума «Россия», которая проходит на ВДНХ, предприятие разработало и изготовило опорную конструкцию с перекрытием и внешний силовой каркас для футуристического коллайдера.

Предприятия, реализующие проекты импортозамещения в Московской области, могут воспользоваться поддержкой региона. Так, в рамках программы «Земля за 1 рубль» бизнес может получить в аренду земельные участки по ставке 1 рубль в год. Эти условия действуют в течение трех лет. В случае успешного запуска предприятия инвестор получает возможность выкупить участок «под заводом» всего за 15% от его кадастровой стоимости.

Подобрать участок для размещения бизнеса в Подмосковье можно на инвестиционной карте Московской области. Здесь же можно подать заявку на его получение.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

Они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.