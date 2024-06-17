Порядка 15 тыс человек поучаствовали в летнем фестивале йоги в Воскресенске

В Воскресенске в парке усадьбы Кривякино 15 июня состоялся VI традиционный летний фестиваль йоги. Фестиваль посетили порядка 15 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В этот день для гостей парка прошли мастер-классы по йоге, медитативные практики для всей семьи, познавательные лекции и консультации от психологов.

Особенностью фестиваля стали выступления коллектива индийского танца «Лила Прем» и артистов воздушной гимнастики. В завершении вечера юные гости приняли участие в «красках холи», а после все желающие посетили уличное огненное шоу.

На протяжении всего фестиваля в парке был организован йога-маркет, на котором были представлены эко-товары, вегетарианские продукты и продукты для здорового питания.

Мероприятие организовано при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»). Партнер мероприятия — йога-центр Yoga Vsk.

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