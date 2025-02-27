С приходом президента Дональда Трампа к власти лед в российско-американских отношениях был растоплен. В связи с этим появился запрос на нормализацию работы дипмиссий в двух странах. Об этом РИАМО сообщил политолог, кандидат юридических наук, член экспертного клуба «Дигория» Дмитрий Матюшенков.

В Стамбуле прошли переговоры между представителями России и США по проблемам работы посольств.

«Новая американская администрация, в отличие от своих предшественников, прекрасно осознает, что общение с Россией с позиции силы невозможно. Это демонстрировала наша внешняя политика последних лет, это подтвердила специальная военная операция», — сказал политолог.

России и Америке предстоит решить ряд проблемных вопросов, касающихся возобновления работы нашего консульства в Сиэтле, восстановления работы визового центра РФ в Вашингтоне и Нью-Йорке, а также возврата захваченного дипломатического имущества.

«Многие предполагают, что на встрече обсуждались мирные переговоры, однако задача у них иная: организовать диалог двух сверхдержав, который оказался под угрозой из-за действий прошлых администраций Белого дома. Это, однако, не значит, что переговоры незначимы. Ведь именно организация взаимодействия дипломатических служб — отправная точка для поиска конструктивных решений, которые помогут в дальнейшем решить вопрос мирного урегулирования украинского конфликта», — обозначил Матюшенков.

По словам эксперта, сегодняшние переговоры и налаживание дипломатических отношений между Россией и США — очень тревожный знак для Европы, которая сделала все возможное, чтобы исключить нашу страну из мировых политических процессов.

«У них это не только не получилось, но и дало толчок для формирования новой системы, в которой роль России с каждым днем будет только возрастать. Доктрина однополярного мира, которую активно продвигали на Западе, потерпела крах. Это признали европейские лидеры в Мюнхене», — добавил политолог.

За кажущимися формальными переговорами кроется не просто возобновление дипломатических отношений. Это воплощение идей Владимира Путина о цивилизационном подходе на практике. Именно государства-цивилизации, обладающие реальной независимостью, будут играть все большую роль на международной арене.