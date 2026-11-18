Марин Ле Пен на встрече с послом Украины заявила, что в случае избрания прекратит прямое финансирование Киева из-за состояния французской казны, сообщает «Царьград» .

Встреча с послом Украины во Франции Вадимом Омельченко прошла 16 ноября. Ле Пен пообещала выполнить уже взятые обязательства, включая участие в кредите Евросоюза на 90 млрд евро. Она также выразила готовность встретиться с Владимиром Зеленским в Париже или Брюсселе.

«Состояние государственных финансов Франции больше не позволяет ей оказывать финансовую помощь Украине в ближайшие месяцы», — заявила Ле Пен по итогам встречи, передает Franceinfo.

При этом она намерена продолжать поставки оборудования, гуманитарную помощь и активизировать дипломатические усилия в поддержку Киева.

Эммануэль Макрон в соцсети X заявил, что сторонники ограничения средств Украины стремятся принудить ее к несправедливому миру. Он предупредил о риске следующей войны и подчеркнул, что такая позиция неприемлема для Франции.

В ответ Ле Пен обвинила президента в разорении страны за десять лет. По ее словам, без этого Франция сохранила бы возможность продолжать финансовую помощь Украине.

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