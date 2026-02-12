Le Monde: табу на переговоры ЕС с Россией больше нет

Табу на ведение переговоров ЕС с Россией теперь отсутствует. Построение диалога с Москвой оказалось одной из ключевых тем в Евросоюзе в этом месяце, сообщает газета «Известия» со ссылкой на материал французского СМИ Le Monde.

Одним из крупных сторонних возобновления переговоров стал французский президент Эммануэль Макрон. Он придерживается мнения, что ЕС необходимо самостоятельно разговаривать о вопросах безопасности. Также экономическому блоку не нужно зависеть только от позиции США.

Для Италии идеи начала диалог ЕС и РФ соответствует мнению премьера Джорджии Мелони. Она в январе говорила, что Макрон «оказался прав», когда поддерживал этот шаг.

Ряд глав стран ЕС до сих пор думают, что разговаривать с РФ можно исключительно при наличии рычагов давления на страну. Некоторые политики и вовсе думают, что контакты с Россией восстанавливать не надо.

