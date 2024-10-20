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Le Journal du Dimanche: Украине выгодны слухи об отправке бойцов из КНДР в РФ

Зарубежные СМИ сообщили, что только Украине выгодны слухи о том, что КНДР отправляет в Россию своих военных, которые в дальнейшем якобы поедут в зону СВО, пишет ТАСС со ссылкой на Le Journal du Dimanche.

По данным зарубежной газеты, именно Украине выгодно раздувать такие слухи, чтобы развернулся «интернационализированный» конфликт.

Предполагается, что в дальнейшем Украина будет выдавать граждан из восточных республик России за тех самых северокорейцев, которые якобы едут в Москву.

Ранее МИД России одним словом «страшно» с тремя вопросительными знаками отреагировал на сообщения об отправке бойцов КНДР на СВО. Вскоре запись из Telegram-канала ведомства пропала, но в Сети сохранился скриншот.