В России откроют благотворительный фонд СВО

Благотворительный фонд поддержки участников и семей СВО учредили в России

Благотворительный фонд поддержки и помощи для участников специальной военной операции и членов их семей учредили в России, сообщает ТАСС .

Фонд поддержит военнослужащих и их семьи, переселенцев с территорий, где идут боевые действия.

«Люди с момента начала СВО собрались и проявляют гражданскую активность, тот же курский плацдарм это доказал», — сообщил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Ионов.

В фонде также откроют программу помощи детям с тяжелыми заболеваниями.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербурге планируют создать памятника в честь бойцов, погибших во время СВО.