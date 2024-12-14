В России откроют благотворительный фонд СВО
Благотворительный фонд поддержки участников и семей СВО учредили в России
Благотворительный фонд поддержки и помощи для участников специальной военной операции и членов их семей учредили в России, сообщает ТАСС.
Фонд поддержит военнослужащих и их семьи, переселенцев с территорий, где идут боевые действия.
«Люди с момента начала СВО собрались и проявляют гражданскую активность, тот же курский плацдарм это доказал», — сообщил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Ионов.
В фонде также откроют программу помощи детям с тяжелыми заболеваниями.
Ранее сообщалось, что Санкт-Петербурге планируют создать памятника в честь бойцов, погибших во время СВО.