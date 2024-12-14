В Жуковском прошел Кубок КВН главы города

Состоялся 11-й открытый Кубок КВН главы Жуковского, в котором принимали участие команды из Москвы, Московской области и Республики Беларусь. сообщили в пресс-службе округа.

Игра состояла из малого и большого блоков. В малом соревновались ученики жуковских школ № 13, 15, молодежного центра «Дружба», Авиационного техникума им. В. А. Казакова и школьная команда из Москвы «Рано повзрослели». Большой блок представляли опытные команды, участники Высшей лиги, Премьер-лиги и Лиги городов из Москвы и Беларуси.

По решению жюри, победителями малого блока стали москвичи «Рано повзрослели», а большого — сборная команда РУДН.

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