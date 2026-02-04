Сергей Лавров: мы ни разу не меняли условия по Украине, в отличие от других

В преддверии Дня дипломатического работника министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с RT подчеркнул, что, в отличие от других сторон, участвующих в обсуждении украинского вопроса, Россия всегда придерживалась изначальных условий.

«Мы ни разу не меняли условия, в отличие от других участников этого процесса, которые постоянно ворота передвигают, штанги передвигают и говорят, что теперь надо еще и сюда забить один гол, а туда не забивать», — подчеркнул он.

Лавров охарактеризовал позицию России как понятную и последовательную.

Ранее глава российского МИД заявил, что с наступлением мира на Украине завершится политическая карьера Владимира Зеленского.

