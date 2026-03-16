Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что французская сторона сама обнародовала информацию о визите своего представителя в Россию, несмотря на требования конфиденциальности, сообщает «Царьград» .

Глава МИД России отметил, что сведения о визите представителя Франции в Москву были раскрыты самим Парижем. По его словам, ранее французская сторона настаивала на том, чтобы поездка оставалась непубличной.

Министр подчеркнул, что инициатива по разглашению информации исходила именно от Франции, хотя изначально речь шла о конфиденциальном формате контактов.

Ранее министерство иностранных дел России предупреждало о последствиях возможных атак на российские дипломатические миссии. Ведомство заявляло, что защита диппредставительств будет обеспечиваться в соответствии с международным правом, включая Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года. Документ продолжает действовать и в условиях конфликтов, гарантируя неприкосновенность дипломатических учреждений.

